В России может стать меньше людей, заявляющих об ухудшении финансового положения

Доля россиян, заявляющих об ухудшении своего материального положения, снизится до 15–18% в 2026 году, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Почти у четверти россиян за последние месяцы ухудшилось материальное положение, следует из опроса Фонда «Общественное мнение». Об улучшении финансовой ситуации заявили лишь 8% респондентов — это многолетний минимум. Большинство участников исследования (около двух третей) сообщили, что их доходы и общий уровень благосостояния за это время существенно не изменились.

«С высокой долей вероятности цифры скорректируются. Текущий пессимизм — это инерционная реакция на скачок цен, а не отражение реального обнищания. Объективная экономическая картина противоречит тезису о кризисе: безработица на исторических минимумах, задержек зарплат нет, а кадровый голод вынуждает бизнес постоянно индексировать оклады. Как только инфляция замедлится, субъективное восприятие реальности у респондентов выровняется. Мы увидим коррекцию показателей к норме. Доля заявляющих об ухудшении, вероятно, снизится до 15–18%, что является естественным фоном для любой экономики», — отметил Трепольский.

По его оценке, рост реальных располагаемых доходов в 2026 году станет более ощутимым для населения, перекрыв негативные эмоции от ценников в магазинах. Люди адаптируются, а методология опросов, возможно, потребует калибровки под новые реалии структуры занятости, считает эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация абсолютно не критична. Это не кризис доходов, а «кризис восприятия» на фоне структурной перестройки экономики, констатировал Трепольский. По его словам, у людей есть деньги, и именно высокий потребительский спрос разгоняет инфляцию, а рисков социального взрыва нет, пока сохраняется 100%-ная занятость и стабильные выплаты. Проблема скорее в том, что статистика настроений временно разошлась с реальной статистикой кошельков, заключил эксперт.

