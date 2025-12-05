Россия в январе — ноябре текущего года сократила поставки СПГ в Европу

Россия в январе — ноябре на 6,8% сократила поставки СПГ в Европу

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европейский союз за январь — ноябрь текущего года снизились на 6,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 18 млрд куб. м. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных европейского аналитического центра Bruegel.

В 2024 году показатель составил 19,3 млрд куб. м.

В ноябре из России в Европу поставили 1,66 млрд куб. м СПГ, что на 22% больше, чем в октябре, и на 5,7% меньше, чем в ноябре 2024 года.

Поставки сжиженного природного газа в Евросоюз с американского направления (Соединенные Штаты и Тринидад и Тобаго) по итогам ноября сократились на 6% по сравнению с октябрем — до 7,6 млрд куб. м, а за январь — ноябрь — увеличились на 61%, до 81,1 млрд куб. м.

Свыше 19 млрд куб. м СПГ в период с января по ноябрь поставили в Европу из Африки, 10,2 млрд куб. м — с Ближнего Востока.

18 ноября сообщалось, что Украина импортировала первую партию сжиженного природного газа из США через терминал в литовской Клайпеде.

Ранее «Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка.