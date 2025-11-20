На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка

Reuters: «Новатэк» продает Китаю СПГ со скидками в 30-40%
Павел Львов/РИА Новости

С августа 2025 года китайские компании закупают российский сжиженный природный газ (СПГ) из проекта «Арктик СПГ-2» «Новатэка» по цене существенно ниже рынка — со скидками в 30-40%. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, «Новатэк» начал отгрузки в Китай 28 августа и с тех пор осуществил 14 поставок. В каждом случае покупателям предлагались цены в диапазоне $28 млн – 32 млн при рыночной стоимости более $44 млн за груз.

«Новатэк» дает скидки на газ, начиная с августа, чтобы преодолеть дефицит спроса на фоне западных санкций, сказали источники агентства. Проект, оцененный в $21 млрд, пока не смог выйти на запланированные объемы продаж до момента начала акций с дисконтом, уверены источники.

«Для китайских покупателей, среди которых значится терминал Beihai LNG Terminal, такая ситуация выгодна на фоне падения американского и европейского спроса на российский газ. Запад, хотя и наращивает давление санкциями, пока не вводит отдельные меры против китайских компаний, участвующих в этих сделках: такой шаг мог бы осложнить собственные планы США по экспорту СПГ в Китай», — пишет Reuters.

Ранее «Новатэк» заявил о необходимости кооперации в освоении Арктики.

