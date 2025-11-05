В России выросло число исков о возврате квартир и домов прежним владельцам

За последний год число судебных споров, в которых прежние владельцы пытаются вернуть недвижимость после сделки, увеличилось на 15–20%. Об этом рассказал Telegram-каналу Baza президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.

По его словам, в большинстве случаев проигрывают добросовестные покупатели. Суды исходят из презумпции осведомленности: приобретатель должен проявить максимальную бдительность при проверке хозяина жилья. Юристы отмечают, что полностью гарантировать безопасность сделки невозможно, поэтому рекомендуют нанимать риэлтора, который поможет зафиксировать добросовестность покупки и проверить продавца.

Одним из таких случаев стала семья из Новосибирска, которой придется выплачивать ипотеку за дачу в течение 30 лет, после того как суд вернул ее бывшей хозяйке. Семья утверждает, что стала жертвой пенсионерки. Они приобрели участок с домиком за миллион рублей, заключив сделку с добродушной на вид женщиной. Через месяц пенсионерка подала иск о признании договора купли-продажи недействительным, заявив, что ее обманули мошенники.

Семья, в свою очередь, считает, что ключевой аферисткой была именно пенсионерка. Она не забрала свои вещи с дачи и в переписках утверждала, что имущество вернется ей через месяц. В итоге судебная экспертиза подтвердила, что пенсионерка в момент продажи была введена в заблуждение, и имущество вернули ей.

