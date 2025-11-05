На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Государство получило активы компании «Ланта»

ФССП: активы компании «Ланта» переданы в доход Российской Федерации
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В доход государства переданы 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании «Ланта», чьи владельцы финансируют Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Он пояснил, что судебные приставы обратили в доход государства 70 объектов недвижимого имущества и 100% уставного капитала ООО «Ланта» в рамках исполнительных производств в отношении Александра Зайцева и других лиц.

7 октября сообщалось, что суд по иску Генеральной прокуратуры признал экстремистами руководство крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта». Владельцам «Ланты» предъявили обвинения в финансовой поддержке украинской армии.

«Лантой» владеют Александр Зайцев и его бизнес-партнер Алекснадр Васильев. Компания обслуживает более 50 тысяч абонентов.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщало, что после событий в Киеве 2014 года Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также введенный антироссийский санкционный режим.

Ранее суд передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами