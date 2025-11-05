Государство получило активы компании «Ланта»

В доход государства переданы 70 объектов недвижимости и 100% уставного капитала компании «Ланта», чьи владельцы финансируют Вооруженные силы Украины. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов.

Он пояснил, что судебные приставы обратили в доход государства 70 объектов недвижимого имущества и 100% уставного капитала ООО «Ланта» в рамках исполнительных производств в отношении Александра Зайцева и других лиц.

7 октября сообщалось, что суд по иску Генеральной прокуратуры признал экстремистами руководство крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта». Владельцам «Ланты» предъявили обвинения в финансовой поддержке украинской армии.

«Лантой» владеют Александр Зайцев и его бизнес-партнер Алекснадр Васильев. Компания обслуживает более 50 тысяч абонентов.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщало, что после событий в Киеве 2014 года Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также введенный антироссийский санкционный режим.

Ранее суд передал государству 63 квартиры бывших владельцев «Макфы».