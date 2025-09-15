Владельца крупного оператора сотовой связи обвинили в поддержке ВСУ

«Ъ»: владельца оператора ООО «Ланта» Зайцева обвинили в сотрудничестве с ВСУ

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи ООО «Ланта» из-за поддержки ее владельцами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

В публикации говорится, что собственниками крупного оператора сотовой связи Тамбовской области ООО «Ланта» являются Александр Зайцев и его бизнес-партнер Алекснадр Васильев.

По информации журналистов, организация обслуживает крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и жителей региона, насчитывая более 50 тыс. абонентов. При этом ежегодная выручка компании превышает 1,1 млрд руб., а валовая прибыль — 700 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что после событий в Киеве 2014 года Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины, а также введенный антироссийский санкционный режим. Помимо этого, супруги оказывали информационное и материальное содействие участникам протестных акций, проводимых «Фондом борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Позже в течение десяти лет Зайцева дважды привлекали к административной ответственности.

Ранее в генштабе ВСУ раскрыли сумму, которую Украина тратит в сутки на конфликт с РФ.