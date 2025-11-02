На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдолг Британии вырос в три раза за 20 лет

Госдолг Британии вплотную приблизился к 100% ВВП
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Показатель государственного долга Великобритании за прошедшие 20 лет вырос в три раза и достиг £2,9 трлн (около $3,8 трлн), что составляет практически 100% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на исследование Oxford Economics.

«Теперь мы ясно видим, что фискальная система явно дала сбой, а соотношение долга и ВВП не вышло на устойчивый путь», — заявил в беседе с изданием профессор университета Кембриджа Яджит Чадха.

Отмечается, что по темпам роста уровня госдолга Британия опережает большинство развитых стран, за исключением Соединенных Штатов и Испании.

В августе Яджит Чадха уже говорил, что страна находится на грани коллапса: высокий госдолг, инфляция и замедление роста создают риски невозможности рефинансирования долгов и выплаты социальных обязательств.

Ученый сравнил текущую ситуацию с кризисом 1976 года, когда Лондон обращался к Международному валютному фонду (МВФ) из-за деиндустриализации и энергетического шока. Он предположил, что британским властям вскоре придется снова прибегнуть к помощи МВФ.

