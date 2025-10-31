Стало известно, сколько доллар будет стоить зимой

Доллар будет стоить не 80–88 рублей этой зимой, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Рост курса рубля на 10% от текущих уровней этой зимой возможен, но скорее гипотетически. Например, такой сценарий реализуется, если ЦБ по каким-либо причинам вынужден будет вернуться к повышению ключевой ставки. Другая потенциальная причина подорожания рубля — резкое изменение в торговом балансе, при котором либо экспортная выручка резко вырастет, либо же поток импорта в страну просядет, например, из-за вторичных санкций к торговым партнерам России. Оба события оцениваются нами как маловероятные. Базово ждем доллар зимой в пределах 80–88 рублей», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 30 октября доллар стоил порядка 80 рублей. Курс американской валюты снизился к рублю примерно на 30% с начала 2025 года. В январе доллар стоил более 100 рублей. За прошлый год американская валюта подорожала к российской приблизительно на 27,5%, а за 2023 год — примерно на 23%.

