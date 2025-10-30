Набиуллина рассказала, какие возможности откроет цифровой рубль

Цифровой рубль предоставит возможность отслеживать целевое использование бюджетных средств в реальном времени. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы, сообщается на сайте регулятора.

Глава ЦБ сообщила, что регулятор уже начал пилотирование цифрового рубля в сфере капитального строительства. Новая технология позволит контролировать направление средств именно на закупку оборудования или строительные работы.

«Цифровой рубль, кстати, даст возможность прослеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или там на строительные работы», — сказала Набиуллина.

По словам главы Центробанка, внедрение цифрового рубля значительно снизит издержки на организацию контроля за целевым расходованием бюджетных средств и сделает этот процесс практически автоматическим.

14 октября кандидат экономических наук, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин заявил, что россияне начнут массово получать зарплаты в цифровых рублях не раньше, чем через год.

По словам председателя Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, цифровой рубль, который планируют активно внедрять с 1 сентября, получит тройную защиту от мошенников.

Ранее Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом для бедных.