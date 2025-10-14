В России допустили, что треть платежей будет совершаться в цифровых рублях

Россияне начнут массово получать зарплаты в цифровых рублях не раньше, чем через год, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. По его прогнозу, в ближайшее время около трети розничных платежей россияне будут совершать в цифровых рублях.

«Цифровой рубль будут внедрять постепенно. Массовое внедрение планируется не раньше, чем через год. Наши сограждане начнут получать зарплаты и иные выплаты именно в цифровых рублях. При этом при переходе на такой формат будет учитываться согласие самого получателя. Цифровой рубль практически ничем не отличается от обычных безналичных средств и является новой формой национальной валюты. Есть основания полагать, что объем транзакций с его использованием вырастет до 50 млрд рублей в год. А в ближайшей перспективе около трети розничных платежей россияне будут совершать цифровыми рублями», — отметил Никитин.

Он сослался на данные опросов, согласно которым более половины жителей России готовы получать зарплату в цифровых рублях. По словам Никитина, людей особенно привлекает отсутствие комиссий и доступ к счету из приложения любого банка, при этом все операции проходят на платформе ЦБ. Цифровой рубль имеет высокий уровень безопасности и сохранности средств, уточнил экономист. Он добавил, что некоторые опрошенные люди высказывают переживания за возможность утечки персональных данных, зависимость от интернета и отслеживание со стороны государства. На этапе внедрения любого проекта скепсис естественен и постепенно будет снижаться, в том числе благодаря активной информационной политике, констатировал Никитин.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях.