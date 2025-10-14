На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России допустили, что треть платежей будет совершаться в цифровых рублях

Экономист Никитин: до трети платежей россияне будут совершать в цифровых рублях
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россияне начнут массово получать зарплаты в цифровых рублях не раньше, чем через год, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин. По его прогнозу, в ближайшее время около трети розничных платежей россияне будут совершать в цифровых рублях.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Цифровой рубль будут внедрять постепенно. Массовое внедрение планируется не раньше, чем через год. Наши сограждане начнут получать зарплаты и иные выплаты именно в цифровых рублях. При этом при переходе на такой формат будет учитываться согласие самого получателя. Цифровой рубль практически ничем не отличается от обычных безналичных средств и является новой формой национальной валюты. Есть основания полагать, что объем транзакций с его использованием вырастет до 50 млрд рублей в год. А в ближайшей перспективе около трети розничных платежей россияне будут совершать цифровыми рублями», — отметил Никитин.

Он сослался на данные опросов, согласно которым более половины жителей России готовы получать зарплату в цифровых рублях. По словам Никитина, людей особенно привлекает отсутствие комиссий и доступ к счету из приложения любого банка, при этом все операции проходят на платформе ЦБ. Цифровой рубль имеет высокий уровень безопасности и сохранности средств, уточнил экономист. Он добавил, что некоторые опрошенные люди высказывают переживания за возможность утечки персональных данных, зависимость от интернета и отслеживание со стороны государства. На этапе внедрения любого проекта скепсис естественен и постепенно будет снижаться, в том числе благодаря активной информационной политике, констатировал Никитин.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами