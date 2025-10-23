На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что цифровой рубль получит тройную защиту от мошенников

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Цифровой рубль, который планируют активно внедрять с 1 сентября, получит тройную защиту от мошенников. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Хотя я везде говорю о том, что Центральный банк на 100% гарантирует защиту ваших цифровых средств и безопасность операций с ними, но даже если теоретически допустить, что мошенникам как-то удастся завладеть деньгами граждан, то регулятор, который несет ответственность за сохранность цифровых кошельков в своей информационной системе, возместит в полном объеме возможный ущерб. Но, повторяю, такой крайний сценарий вряд ли возможен», — сказал депутат.

По его словам, чтобы войти на цифровой счет, нужно будет получить доступ к счету в банке, после чего войти на счет, который открыт в информационной системе Центробанка России. Если же аферистам удастся преодолеть эти барьеры, им помешает третий этап защиты от ЦБ, отметил Аксаков.

Кандидат экономических наук, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин до этого заявил «Газете.Ru», что россияне начнут массово получать зарплаты в цифровых рублях не раньше, чем через год. По его прогнозу, в ближайшее время около трети розничных платежей россияне будут совершать в цифровых рублях.

Ранее в Госдуме рассказали, будут ли россиянам платить пенсии в цифровых рублях.

