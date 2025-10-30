Дольщики подмосковного ЖК от MR Group не могут получить ключи почти полгода

Собственники новостройки ЖК «ЭКО Видное 2.0» от застройщика MR Group с конца июня не могут получить ключи от своих квартир. Об этом написал Telegram-канал «SHOT Проверка».

По словам дольщиков, сроки передачи жилья неоднократно переносились. При этом лифты в домах не работают, а в некоторых квартирах до сих пор живут рабочие, которые, по жалобам жильцов, выгоняют законных владельцев при попытке осмотра помещения.

Жильцы отметили, что официальные уведомления от застройщика о причинах задержек не поступают. Активисты проекта «ЖКХантер» уже побывали на объекте и зафиксировали нарушения. Несмотря на обещания компании передать ключи «в ближайшее время», спустя неделю после визита активистов проблемы не были решены.

Теперь инициативная группа дольщиков направила обращения в жилищную инспекцию Московской области, управляющую компанию и самому застройщику с требованием объяснить причины затягивания сроков и нарушения прав покупателей жилья.

По данным ЦИАН, квартиры в ЖК «ЭКО Видное 2.0» стоят от 5,77 млн до 18,5 млн рублей.

