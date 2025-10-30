Почти в 60 регионах России смягчат ограничения на крупные БПЛА

Почти в 60 российских регионах снимут ограничение на использование крупных БПЛА, пишут «Известия».

Газета уточняет, что речь идет о применении беспилотников массой более 30 кг за пределами юга и Центральной России (сюда относятся 59 регионов, в которых действует базовый уровень реагирования на БПЛА). Сейчас их регистрация сложна из-за бюрократических процедур, занимает много времени, но бизнес все равно использует их под угрозой штрафов.

«За управление дроном, который не поставлен на учет или не имеет бортового номера, взимают штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или лишают этого права на год. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают более крупные штрафы. На граждан — от 20 тыс. до 50 тыс., а на организации — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей», — уточняется в материале.

Согласно статье, проработать смягчение ограничений на использование крупных дронов вице-премьер Виталий Савельев поручил Минтрансу.

По мнению вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющего партнера юридической компании «Лекс Альянс» Артура Леера, эта мера снизит затраты на разведку ресурсов и ускорит процессы их оценки. Кроме того, БПЛА можно применять при тушении пожаров и в сельском хозяйстве.

До этого гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» Владислав Шифрин назвал риски при использовании дронов в России. Он отнес к ним недостаточную эффективность и безопасность устройств и, соответственно, угрозу для людей, а также неприятие обществом.

Ранее в России создали дрон, который будет пасти коров.