На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Почти в 60 регионах России смягчат ограничения на крупные БПЛА

«Известия»: в 59 регионах России снимут ограничения на крупные дроны
true
true
true
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Почти в 60 российских регионах снимут ограничение на использование крупных БПЛА, пишут «Известия».

Газета уточняет, что речь идет о применении беспилотников массой более 30 кг за пределами юга и Центральной России (сюда относятся 59 регионов, в которых действует базовый уровень реагирования на БПЛА). Сейчас их регистрация сложна из-за бюрократических процедур, занимает много времени, но бизнес все равно использует их под угрозой штрафов.

«За управление дроном, который не поставлен на учет или не имеет бортового номера, взимают штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей или лишают этого права на год. За нарушение правил использования воздушного пространства накладывают более крупные штрафы. На граждан — от 20 тыс. до 50 тыс., а на организации — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей», — уточняется в материале.

Согласно статье, проработать смягчение ограничений на использование крупных дронов вице-премьер Виталий Савельев поручил Минтрансу.

По мнению вице-президента Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющего партнера юридической компании «Лекс Альянс» Артура Леера, эта мера снизит затраты на разведку ресурсов и ускорит процессы их оценки. Кроме того, БПЛА можно применять при тушении пожаров и в сельском хозяйстве.

До этого гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» Владислав Шифрин назвал риски при использовании дронов в России. Он отнес к ним недостаточную эффективность и безопасность устройств и, соответственно, угрозу для людей, а также неприятие обществом.

Ранее в России создали дрон, который будет пасти коров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами