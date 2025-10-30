Россиянки заявили, что вынуждены работать сверхурочно

Большинство женщин в России (70%) вынуждены работать сверхурочно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью доставки суши и роллов «Много лосося» (есть у «Газеты.Ru»).

Причины переработок оказались преимущественно финансовыми. 45% признались, что им не хватает денег на закрытие своих хотелок, 38% ссылаются на кредиты и ипотеку, а 22% копят на дорогостоящую недвижимость. При этом только 20% работают сверхурочно ради быстрого повышения по карьерной лестнице.

Самой популярной наградой за переработки оказался думспендинг (зависимость от импульсивных покупок) – 57% женщин признались, что покупают «все, чего душа пожелает». Также 44% заказывают любимые вкусняшки с доставкой, 40% ходят ужинать в дорогие рестораны. Для 34% женщин главное в награде — это быстрое удовольствие, а не цена или престиж.

80% женщин не считают термин «карьеристка» оскорбительным, а 53% смело называют себя так. Можно предположить, что современные женщины воспринимают карьеру как осознанный выбор и предмет гордости, а не как вынужденную необходимость.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. россиянок.

