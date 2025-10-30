Названы сферы с зарплатой более 200 тыс. рублей в 2026 году

В 2026 году россияне, занятые в информационных технологиях, здравоохранении, финансовом секторе и добыче полезных ископаемых, будут получать зарплату более 200 тыс. рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«В настоящее время в таких секторах, как финансы и страхование, производство табачных изделий и добыча нефти и газа, среднемесячная зарплата превысила планку в 200 тыс. рублей. Эта тенденция свидетельствует о структурных изменениях в экономике и высокой добавленной стоимости, создаваемой в этих отраслях.

Данная тенденция сохранится и в 2026 году, при этом перечень высокооплачиваемых отраслей имеет потенциал для расширения. В первую очередь рост зарплаты до обозначенного уровня вероятен в сфере информационных технологий, что связано с экспонентным спросом на специалистов в области искусственного интеллекта, анализа больших данных и кибербезопасности», — отметил Мосягин.

По мнению экономиста, значительный потенциал демонстрирует отрасль здравоохранения, в частности телемедицина, биоинформатика и персонализированная медицина. Цифровая трансформация и технологические инновации в этой сфере открывают новые возможности для высококвалифицированных специалистов, уверен Мосягин. Также опережающий рост зарплат может продолжиться в финансовом секторе и сфере добычи полезных ископаемых, которые традиционно относятся к числу лидеров, добавил эксперт.

По его словам, росту зарплат россиян будут способствовать три ключевых фактора. Во-первых, общий курс государства на опережающий рост минимального размера оплаты труда, который, как объявлено, в 2026 году повысится более чем на 20% процентов, создает позитивный базис для пересмотра систем оплаты труда в целом, уточнил Мосягин. Во-вторых, сохраняющийся дефицит узкоспециализированных кадров на рынке труда вынуждает компании активно инвестировать в привлечение и удержание высококвалифицированных сотрудников, подчеркнул эксперт. Наконец, продолжающаяся цифровизация всех секторов экономики и глобальный переход к технологичным моделям развития формируют устойчивый долгосрочный спрос на соответствующие профессии, заключил Мосягин.

