Названа сумма, которой россиянам не хватает до зарплаты

Почти каждому третьему опрошенному россиянину (29,5%) чаще всего не хватает от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного микрофинансовой компанией «Займер» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом почти для такой же доли (28,1%) эта сумма составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Вместе с тем у каждого пятого разрыв в бюджете превышает 20 тыс. рублей, а еще 12,5% недостает менее 5 тыс. Оставшимся 7% всегда хватает денег до зарплаты.

В качестве причин возникновения нехватки две трети опрошенных назвали непредвиденные расходы. В то же время каждый десятый тратит зарплату на спонтанные покупки, 8,8% неточно планируют бюджет, а 6,4% получают нерегулярный доход. Наконец, 5,3% опрошенных сталкиваются с разрывом в бюджете из-за задержки зарплаты.

В тех случаях, когда денег до зарплаты не хватает, большинство (41,7%) пользуются кредитной картой, а каждый третий берет заем в МФО. Еще 14,9% занимают деньги у родных или друзей, тогда как каждый десятый снимает средства со сбережений. Сдают что-то в ломбард лишь 1,2% опрошенных.

«Хотя темпы роста годовой инфляции в России продолжают снижаться, отдельные категории товаров и услуг показывают заметный рост цен. Например, средний рост тарифов ЖКХ в 2025 году составил 15%. Подорожали и продукты: цены на рыбу выросли на 29% за год, на сыр — на 19%, на кофе — на 17%. Кроме того, с сентября стали значительно дороже многие госпошлины и штрафы. В сумме это приводит к тому, что часть граждан сталкивается с кассовыми разрывами, и им нужны деньги еще до зарплаты» — отметили аналитики компании.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

