Россиянам рассказали, как защититься от покупки квартир у недееспособных людей

В России необходимо разработать четкий законодательный механизм, который обезопасит граждан от покупки квартиры у недееспособного покупателя. Сейчас его нет. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что пенсионерка спустя пять лет отсудила у покупателя квартиру, заявив о недееспособности на момент ее продажи. Покупатель остался без квартиры, в которой успел сделать ремонт, и денег.

«Случаи с оспариванием сделок из-за недееспособности продавца время от времени встречаются, но назвать их массовыми или распространенными нельзя. Для недобросовестных продавцов основное препятствие для «тиражирования» такой схемы состоит в том, что они должны доказать, что продавец (он сам или, скажем, его близкие, подопечные) были недееспособны именно на момент заключения соглашения. В случае с московской пенсионеркой такое доказательство было — медицинская справка с диагнозом, актуальная на момент сделки», — отметил Сырцов.

По его словам, в ином случае постфактум (тем более через много лет) доказать недееспособность будет трудно — нужно собрать документы, медицинские справки и так далее. Суд при этом назначит экспертизу, ведь, условно говоря, если человек обращался к психиатру, это еще автоматически не означает, что он не был дееспособен, пояснил Сырцов. Иными словами, оспорить сделку довольно трудно без документов на руках, подчеркнул риелтор.

По его мнению, полностью исключить риск оспаривания сделки при покупке вторичной квартиры нельзя — лучше выбирать новостройку. Кстати, есть риск, даже если квартира перешла в руки дееспособного продавца от недееспособного, посетовал Сырцов. По его словам, при определенных обстоятельствах даже лудоман (человек с игровой зависимостью) может быть признан судом не в полной мере дееспособным и ограниченным в праве распоряжаться имуществом, но едва ли по внешним признакам и его поведению покупатель, риелтор или нотариус смогут понять, что с ним что-то не так.

По словам риелтора, в остальных случаях нужно действовать так: для начала запросить паспорт и проверить его действительность через МВД или нотариуса. Далее запросить справку о том, что продавец не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах (по его согласию можно получить справки), добавил Сырцов. Уточните семейное положение: если квартира нажита в браке, требуется нотариальное согласие супруга, уточнил риелтор. Вообще общение с членами семьи продавца полезно — если человек абсолютно одинок, то это может быть рисковым сигналом, предупредил Сырцов. Если у вас возникли сомнения (скажем, продавец показался нетрезвым), попросите медицинское освидетельствование, рекомендовал риелтор. Другой способ — получить выписку из реестра ЕГРН, в которой будет отметка о недееспособности собственника, но только если она установлена судом, сказал Сырцов. Проводить сделку лучше с нотариусом, однако его участие не гарантирует, что продавец дееспособен, заключил риелтор.

