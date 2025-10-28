В Совфеде поддержали снижение возраста участников «Пушкинской карты» до 10–12 лет

Снижение возраста для участия в программе «Пушкинская карта» до 10–12 лет отражает системный подход к воспитанию российских детей и культурной политике. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Игорь Мурог.

«Я оцениваю вероятность реализации инициативы как высокую: накопленный положительный опыт регионов, включая Рязанскую область, служит убедительным аргументом в пользу ее скорейшего внедрения на федеральном уровне. Культура — это сфера, где нельзя быть сторонним наблюдателем, и начинать активное вовлечение молодежи нужно именно с детства. Снижение возрастного порога для участия в программе «Пушкинская карта» до 10–12 лет, на мой взгляд, отражает системный подход к воспитанию и культурной политике», — отметил Мурог.

По его мнению, нет возможности говорить о патриотизме и духовных ценностях отвлеченно — их фундамент закладывается именно в детстве, в тот критический период, когда формируются вкусы, привычки и мировоззрение. Мурог подчеркнул, что возраст 10–12 лет действительно является во многом критическим с точки зрения приобщения к искусству — именно тогда формируется интерес, который может определять личность на годы вперед. Это инвестиция не просто в образование, а в культурный код нации, сказал сенатор.

Он уверен, что дать ребенку возможность самому выбрать, какой музей, выставку или спектакль посетить, — значит научить его самостоятельности и ответственности, воспитать вдумчивого зрителя и гражданина, уважающего культурное наследие своей страны. Сенатор подчеркнул, что сегодня программой уже пользуются более 8 млн подростков, а суммарное количество посещений культурных площадок превысило 60 млн. Расширение ее до младшего возраста позволит охватить еще миллионы семей, вовлечь родителей в совместный досуг и поддержать региональные учреждения культуры, констатировал сенатор.

«При этом любой новый проект требует отладки механизмов и выстраивания ответственности. Главное — чтобы театры и музеи были готовы предложить качественный и адаптированный контент для этой возрастной группы, а родительское сообщество включилось в процесс», — заключил Мурог.

По экспертным оценкам, если снизить возрастной порог в программе «Пушкинская карта» до 10–12 лет, понадобится дополнительно около 25 млрд рублей ежегодно, поскольку к уже существующим 8 млн участников добавится порядка 5 млн новых детей, каждому из которых государство будет ежегодно перечислять 5 тыс. рублей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 27 октября предложила Минкультуры России рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для получения «Пушкинской карты» до 10–12 лет.

«Пушкинская карта» — федеральная программа, запущенная в Россия в 2021 году, основная цель которой — расширение доступа молодежи к мероприятиям культуры. Суть в том, что государство кладет на счет деньги, а участники программы могут оплачивать билеты в театры, музеи, на концерты, выставки и спектакли. На другое их потратить нельзя. Средства выделяются государством и зачисляются на специальную банковскую карту платежной системы «Мир». В программе могут участвовать граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Пользователь должен иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» (в некоторых случаях через приложение) и оформить карту.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще ссориться из-за денег.