Россияне стали чаще ссориться из-за денег

Доля россиян, признающих, что ссоры из-за денег у них происходят не реже одного раза в месяц, выросла до 29% в 2025 году с 22% в 2024-м. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Одновременно снизилась доля тех, кто ссорится один-два раза в год — с 43 до 38%, а также тех, кто почти не сталкивается с подобными конфликтами — с 33 до 30%.

Наиболее распространенной причиной ссор является невозврат долгов знакомыми и друзьями — с такими случаями сталкивались 18% респондентов. На втором месте — споры внутри семьи или пары о том, кто и в каком объеме должен покрывать текущие расходы, коммунальные платежи, кредиты и ипотеку — 16% опрошенных. Замыкают топ-3 конфликты из-за неконтролируемых трат партнеров — 11%. При этом растет доля конфликтов между родителями и детьми — как в случае, если подростки требуют больше денег, чем семья может позволить, так и когда взрослые дети не возвращают средства, выделенные на обучение или крупные покупки. 9% респондентов признались, что оказывались в таких ситуациях.

За год значительно изменился и характер конфликтов. Если в 2024 году 64% ссор удавалось урегулировать в течение суток, то в 2025-м таких случаев стало меньше — 45%. Зато выросло число затяжных конфликтов, продолжающихся более недели — с 6 до 10%.

Больше остальных к конфликтам из-за денег склонны жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска — там доля регулярно ссорящихся превышает 30%. Наименее конфликтными оказались респонденты из Северо-Кавказского федерального округа — лишь 6% сообщили о частых ссорах из-за финансов.

Что касается сумм, то наиболее «конфликтными» оказались диапазоны от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Почти в 40% случаев такие суммы чаще всего становятся предметом споров среди друзей, родственников или супругов. В четверти случаев причиной конфликта становились суммы менее 5 тыс. рублей, тогда как более крупные суммы (от 50 тыс. рублей) вызывали споры лишь в 16% случаев.

Исследование также показало, что женщины в возрасте от 31 до 45 лет чаще других вовлечены в финансовые конфликты. При этом среди мужчин ссоры чаще происходят из-за кредитов, тогда как женщины чаще упоминают споры из-за текущих расходов и помощи детям или родителям.

«Рост числа конфликтов на фоне финансовых вопросов — это не только следствие инфляции или снижения доходов. Мы наблюдаем структурные изменения в модели управления деньгами в семьях и в социальных ожиданиях. Люди стали чаще занимать друг у друга, но доверие в этих финансовых отношениях не поспевает за масштабами таких сделок. Особенно это видно в семьях, где меняется баланс финансовой ответственности между партнерами», — отметил исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

