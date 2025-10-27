ЦБ выпустит золотую монету «Георгий Победоносец»

Центральный банк России выпустит в обращение инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, что монета выполнена из чистого золота 999 пробы. Ее вес составляет один килограмм, а диаметр — 10 сантиметров. На лицевой стороне монеты будет написан порядковый номер. Всего будет выпущено 100 монет .

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении.

9 октября продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов сообщил, что Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком. По его словам, ЦБ напечатает монеты номиналом 3 и 25 рублей. Они будут выполнены из серебра с цветным покрытием, а их тираж составит около одного миллиона экземпляров.

Ранее Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей.