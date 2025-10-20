Стал известен размер государственной пенсии в 2026 году

Средний размер государственной пенсии в 2026 году превысит 22,6 тыс. рублей. Речь идет о выплатах для россиян с двойной пенсией, сказал «Газете.Ru» адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

«Право на получение двух пенсий одновременно в 2026 году, как и ранее, останется привилегией строго ограниченного круга лиц, а не станет массовым явлением. Это действующая норма законодательства, предназначенная для граждан, имеющих особые заслуги перед государством, прежде всего в сфере военной и государственной службы. Таким образом, большинство российских пенсионеров по-прежнему будут получать одну пенсию — страховую, социальную или государственную», — отметил Григориади.

По его словам, право на одновременное получение двух пенсий в 2026 году получат шесть категорий россиян:

▪ Военнослужащие и сотрудники силовых ведомств.

▪ Федеральные государственные гражданские служащие.

▪ Граждане, ставшие инвалидами из-за военной травмы.

▪ Участники Великой Отечественной войны и лица, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

▪ Члены семей погибших военнослужащих.

▪ Космонавты и работники летно-испытательного состава.

Григориади оценил, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров может превысить 27 тыс. рублей к концу 2025 года.

«А средний размер государственной пенсии, которая как раз и является одной из составляющих «двойной» выплаты для льготников, ожидается на уровне около 22,6 тыс. рублей», — сказал Григориади.

То есть выплаты неработающему пенсионеру, имеющему право также на государственную пенсию, могут составить около 50 тыс. рублей.

