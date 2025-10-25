На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: бренд нижнего белья от блогерши Лерчек разорился

Mash: бренд нижнего белья от семьи блогерши Лерчек «Леани» разорился
true
true
true
close
Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Бренд нижнего белья от семьи блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) «Леани» разорился, утверждает Telegram-канал Mash.

У фирмы заблокированы счета, она не может заплатить даже за электричество, отмечают журналисты.

На компанию «Леани» (производное от Лера и Аня — сама блогерша и ее родственница) обрушилось сразу несколько неприятностей. С апреля 2023 года по ноябрь 2024-го Чекалины не платили за свет — набежало 98 тыс. руб., вдобавок возник долг за аренду — около 412 тыс. руб., говорится в публикации. Как отмечается, взыскивать деньги с компании теперь будут через суд.

Бренд существует с 2021 года, но он так и не стал успешным, пишет Mash. По словам журналистов, за все время работы по бухгалтерским отчетам у «Леани» ни разу не было прибыли.

На данный момент Лерчек находится под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, Чекалина вместе с соучастниками организовала схему по продаже онлайн-курсов через иностранную компанию. 8 сентября блогерше и ее бизнес-партнерам было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн руб.

Ранее стилиста Лерчек поместили в СИЗО по делу о продаже подделок с «Садовода».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами