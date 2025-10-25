СМИ: бренд нижнего белья от блогерши Лерчек разорился

Бренд нижнего белья от семьи блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) «Леани» разорился, утверждает Telegram-канал Mash.

У фирмы заблокированы счета, она не может заплатить даже за электричество, отмечают журналисты.

На компанию «Леани» (производное от Лера и Аня — сама блогерша и ее родственница) обрушилось сразу несколько неприятностей. С апреля 2023 года по ноябрь 2024-го Чекалины не платили за свет — набежало 98 тыс. руб., вдобавок возник долг за аренду — около 412 тыс. руб., говорится в публикации. Как отмечается, взыскивать деньги с компании теперь будут через суд.

Бренд существует с 2021 года, но он так и не стал успешным, пишет Mash. По словам журналистов, за все время работы по бухгалтерским отчетам у «Леани» ни разу не было прибыли.

На данный момент Лерчек находится под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, Чекалина вместе с соучастниками организовала схему по продаже онлайн-курсов через иностранную компанию. 8 сентября блогерше и ее бизнес-партнерам было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн руб.

Ранее стилиста Лерчек поместили в СИЗО по делу о продаже подделок с «Садовода».