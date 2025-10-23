На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд признал незаконной приватизацию завода в Ивановской области

Верховный суд вернул в госсобственность Ивановский завод тяжелого станкостроения
Shutterstock

Верховный суд (ВС) России отменил решения нижестоящих инстанций и вернул в собственность государства ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области решил преобразовать предприятие, которое имеет стратегическое значение для обороны и безопасности страны, в акционерное общество и утвердил план приватизации. После этого имущество завода было внесено в уставный капитал, заявили в пресс-службе.

Там сказали, что действия по распоряжению госпредприятием были осуществлены с превышением полномочий. При этом правительство России не приняло необходимого в таких случаях решения. В итоге имущество незаконно выбыло из собственности государства.

Как отметили в пресс-службе, судебная коллегия по экономическим спорам отменила определения апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение первой инстанции.

Решение об изъятии завода в собственность государства было принято Генеральной прокуратурой России в прошлом году.

ИЗТС является одним из крупнейших станкостроительных предприятий РФ по производству высокотехнологичных и наукоемких станков.

Ранее суд одобрил изъятие завода «Исеть» в пользу России.

