Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд отказал в национализации завода в Иваново

Арбитражный суд отказал в национализации Ивановского завода станкостроения
close
Shutterstock

Второй Арбитражный суд отказал в национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на решение суда.

Теперь Росимущество должно вернуть бывшим владельцам АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» их активы. Решение об изъятии завода в собственность государства было принято Генеральной прокуратурой в прошлом году на основании незаконной (без разрешения государства) передачи активов Комитетом имущества Ивановской области в 90-е годы.

Однако Второй Арбитражный суд поддержал решение Арбитражного суда Ивановской области о «повороте судебного акта», принятое после иска бывших владельцев завода. Речь идет о Владимире и Михаиле Бажановых, которые владели 81,8% акций завода — по мнению Генпрокуратуры незаконно. Также в ГП утверждали, что Бажановы разорвали связи завода с оборонными предприятиями, вывели активы в аффилированные организации и сдали имущество в аренду.

Директор правового департамента юридического бюро «Константа» Максим Никонов заявил, что теперь государство должно вернуть Бажановым завод, однако процессуальные рычаги позволяют Генпрокуратуре обратиться в Верховный суд.

В сентябре 2024 года «Ростех» потребовал передать ему акции Ивановского станкостроительного завода.

Ранее суд одобрил изъятие завода «Исеть» в пользу РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами