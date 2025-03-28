Суд отказал в национализации завода в Иваново

Второй Арбитражный суд отказал в национализации Ивановского завода тяжелого станкостроения. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на решение суда.

Теперь Росимущество должно вернуть бывшим владельцам АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» их активы. Решение об изъятии завода в собственность государства было принято Генеральной прокуратурой в прошлом году на основании незаконной (без разрешения государства) передачи активов Комитетом имущества Ивановской области в 90-е годы.

Однако Второй Арбитражный суд поддержал решение Арбитражного суда Ивановской области о «повороте судебного акта», принятое после иска бывших владельцев завода. Речь идет о Владимире и Михаиле Бажановых, которые владели 81,8% акций завода — по мнению Генпрокуратуры незаконно. Также в ГП утверждали, что Бажановы разорвали связи завода с оборонными предприятиями, вывели активы в аффилированные организации и сдали имущество в аренду.

Директор правового департамента юридического бюро «Константа» Максим Никонов заявил, что теперь государство должно вернуть Бажановым завод, однако процессуальные рычаги позволяют Генпрокуратуре обратиться в Верховный суд.

В сентябре 2024 года «Ростех» потребовал передать ему акции Ивановского станкостроительного завода.

Ранее суд одобрил изъятие завода «Исеть» в пользу РФ.