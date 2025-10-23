На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут отменить налоговые льготы при продаже квартир

Приняты поправки, вводящие налог при продаже жилья независимо от срока владения
Александр Кряжев/РИА Новости

Госдума в первом чтении одобрила пакет налоговых поправок, который отменяет действующие льготы при продаже недвижимости. Льготы отменяются независимо от срока владения, а также при наследовании и дарении, в том числе между близкими родственниками.

Сейчас для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) минимальный срок владения жильем составляет три года в льготных случаях и пять лет — по общему правилу. После изменений этот срок должен быть непрерывным: любое переоформление, например между супругами или через дарение, будет «обнулять» отсчет.

Также корректируется льгота, позволяющая продать жилье и купить новое без налога независимо от срока владения. Теперь при ее расчете учитываются дети младше 18 лет, студенты очной формы до 24 лет, а также дети любого возраста, признанные судом недееспособными.

Если ребенок появился после регистрации перехода права на проданную квартиру, семья сможет приобрести новое жилье и сохранить льготу до 30 апреля следующего года.

Ранее семья теряла льготу, если владела долей более 50% в другой, большей по площади квартире. Теперь сравниваются не только размеры, но и кадастровая стоимость: налоговая преференция не действует, если старое жилье крупнее или дороже нового.

Ранее были названы минусы ипотеки в микрофинансовых организациях.

