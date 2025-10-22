Названы минусы ипотеки в микрофинансовых организациях

Минусы ипотеки в микрофинансовых организациях, с которыми могут столкнуться россияне, включают ограничения по выбору жилья, лимиты по кредитам и бюрократические проволочки. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

С 22 октября 2025 года россияне могут оформить ипотеку в микрофинансовых организациях.

«Не исключены трудности с реализацией данного нововведения, особенно в первое время. Возможно, придется какое-то время ожидать появления полноценно работающих МФО, так как процесс формирования таких компаний требует значительных временных затрат и согласований. Другие минусы ипотеки в МФО — ограничения по выбору жилья, лимиты и бюрократические проволочки. Успешная реализация инициативы зависит от сбалансированного регулирования со стороны ЦБ и заинтересованности субъектов РФ в расширении мер доступности жилья и поддержки граждан в решении жилищного вопроса через региональные ипотечные программы, так как регионы самостоятельно определяют условия и категории получателей льготных жилищных кредитов», — отметила Степанова.

По словам эксперта, спрос на ипотеку в МФО явно будет, особенно у тех граждан, кто не прошел банковский скоринг. Экономист подчеркнула, что россиянам выгодны подобные региональные программы, так как они предоставляют субсидии на первоначальный взнос, компенсацию процентов по кредиту и другие льготы. Среди главных преимуществ получения ипотечных займов через МФО Степанова назвала расширение доступа к ипотеке для заемщиков с менее качественной кредитной историей, более гибкие условия и лояльный скоринг, особенно в регионах с недостатком банковских сервисов, а также государственный контроль МФО через Центробанк, обеспечивающий защиту прав заемщиков.

По ее мнению, поскольку деятельность МФО регулируется Банком России, права заемщиков будут полностью защищены.

