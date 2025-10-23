Стало известно, как новые санкции ЕС отразятся на туризме

Турпоток европейцев в Россию сократится из-за новых санкций. Влияние рестрикций на наших граждан будет минимальным, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин. По его словам, новые меры носят символический характер для россиян.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел запрет для европейских компаний на предоставление туристических услуг, связанных с Россией.

Согласно опубликованным данным, речь идет о прямом запрете для туроператоров из стран ЕС организовывать туры и поездки в Россию для граждан Евросоюза, пояснил Мосягин. Эта мера, как заявлено, призвана сократить доходы нашей страны и минимизировать риски произвольных задержаний европейских граждан, уточнил эксперт.

«Ограничение направлено именно на деятельность европейских туроператоров и не затрагивает напрямую российские туристические компании, которые продолжают работу в штатном режиме. Таким образом, прямое негативное влияние на организацию внутреннего туризма для россиян будет минимальным. Основным последствием станет существенное ограничение возможностей для граждан ЕС, желающих посетить Россию, так как им станет сложнее организовать такую поездку через привычные европейские сервисы», — отметил Мосягин.

Что касается сроков наступления последствий, то в краткосрочной перспективе экономист ожидает дальнейшего сокращения и без того незначительного потока туристов из Евросоюза. В среднесрочной перспективе данное решение продолжает логику предыдущих ограничений, на которые российская экономика и общество уже выработали определенный иммунитет, подчеркнул Мосягин.

«Мы адаптировались к жизни в условиях санкций, и каждое такое решение служит обоюдоострым оружием, нанося ущерб в первую очередь самим странам, его вводящим. В целом данная мера носит скорее символический характер на фоне растущего интереса российских граждан к международным поездкам, включая европейские направления, спрос на которые, по данным экспертов, значительно вырос. Это демонстрирует, что реальные процессы людского и культурного обмена не останавливаются декларативными запретами», — заключил экономист.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в своем Telegram-канале написал, что, во-первых, ЕС включил в 19-й санкционный пакет «запрет на предоставление туристических услуг в России», и пока что эта санкция вызывает больше всего вопросов как с точки зрения реализации, так и в плане контроля за ее соблюдением. Во-первых, из текстов новостей не ясно, что именно имеется в виду под «туристическими услугами»: получение электронной визы? Покупка авиабилетов? Бронирование гостиницы или объекта размещения? Или весь пакет услуг целиком? Все эти услуги давно оплачиваются не напрямую в Россию, а в лучшем случае в третью юрисдикцию. Как это планируется контролировать — не ясно. Во-вторых, европейские туристы не работают с туроператорами из России напрямую, а в 90% случаев бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России. Каким образом можно запретить гражданину, например, Германии бронировать гостиницу на условном «Островке» — крайне запутанный юридический кейс. В-третьих, каким образом власти ЕС планируют запретить перевозчикам из Турции или Ближнего Востока продавать билеты европейцам для полетов в Россию — вопрос еще более запутанный. Самое главное — какими механизмами ЕС собирается все это контролировать и сколько такие механизмы будут стоить в деньгах. Есть подозрение, что выйдет гораздо дороже, чем гипотетические потери российских компаний. Кому все это нанесет ущерб — большой вопрос, причем уже сейчас понятно, что российский турбизнес будет в самом конце этого списка. Вообще, это откровенная дискриминация своих же собственных граждан, которым прямым текстом отказывают в свободе перемещения.

«Идет ли речь об оформлении e-визы, покупке авиабилетов, бронировании отелей и апартаментов или о комплексном турпакете? Практика такова, что все эти операции уже давно оплачиваются не в адрес российских юрлиц, а через третьи юрисдикции. Каким образом предполагается выстраивать контроль за такими платежами — неясно. Во-вторых, европейский клиент в подавляющем большинстве случаев (порядка 90%) не взаимодействует с российскими туроператорами напрямую, а оформляет услуги через международные агрегаторы, которые юридически никак с Россией не связаны. Попытка запретить, скажем, гражданину Германии забронировать номер на условном Ostrovok/Booking-аналоге превращается в крайне сложную правовую конструкцию», — подчеркнул Мурадян.

В-третьих, по словам эксперта, остается открытым вопрос, каким образом регуляторы ЕС собираются ограничить продажу билетов перевозчиками из Турции или стран Ближнего Востока европейским пассажирам на рейсы в Россию. Юридически и технически это еще более запутанная история, констатировал Мурадян.

«Ключевая проблема — механизмы контроля и их цена. Сколько будет стоить администрирование такого запрета и не превысят ли эти издержки предполагаемые потери для российских компаний? Прямой ответ пока не просматривается. Кому именно в итоге будет нанесен наибольший ущерб — вопрос открытый; уже сейчас видно, что российский турбизнес окажется в конце списка пострадавших», — заключил вице-президент АТОР.

