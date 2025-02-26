ЖК застройщика «Самолет» стал похож на «преисподнюю»

Жильцы подмосковного ЖК от «Самолета» сообщили о горах мусора и бездомных

Жильцы подмосковного жилого комплекса «Большое Путилково» от застройщика «Самолет» сообщили о горах мусора и спящих в подъездах бездомных людях, пишет Telegram-канал «Shot Проверка».

Как сообщили жильцы, коммунальные службы не вывозят мусор вовремя. По этой причине площадка контейнеров постоянно переполнена отходами. Собственники жалуются на неприятный запах. Кроме того, в подъездах живут разнорабочие и даже есть суточные хостелы. Причем на жалобы, которые постоянно пишут жильцы, не обращают внимание.

Также владельцы пожаловались на автомобильный коллапс, из-за которого водителям приходится парковаться на тротуарах и детских площадках.

На этой неделе Telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей написал, что элитный ЖК «Алые паруса» в районе Щукино в Москве стал разваливаться на части. По словам собеседников канала, фасады зданий в их дорогостоящем и премиальном ЖК, возведенном компанией «Донстрой», обшарпаны, а куски стройматериалов валятся с домов и падают на людей и машины.

Ранее в российском регионе пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с козырьков ледяные глыбы.