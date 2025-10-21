Стало известно, сколько россиян общаются с работодателем на «ты»

Каждый седьмой опрошенный россиянин (13%) допускает общение с работодателем на «ты», если это отражает стиль компании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного CRM-системой для рекрутинга Talantix (есть у «Газеты.Ru»).

Почти 7 из 10 респондентов (69%) считают «вы» корректной формой коммуникации между соискателем и работодателем. Для 13% форма общения не имеет значения. Лишь 5% опрошенных связывают выбор обращения с разницей в возрасте.

У женщин значительно выше запрос на обращение на «вы»: три из четырех соискательниц (75%) предпочитают именно такую форму. Среди мужчин этот показатель ниже — 62%. При этом мужчины чаще, чем женщины, отмечают, что форма обращения для них не имеет значения (18% против 9%) или что они допускают переход на «ты» (14% против 12%).

Возраст тоже имеет значение. Среди соискателей от 18 до 34 лет две трети (63%) предпочитают обращение на «вы», около 15% заявили, что им все равно, и 17% допускают «ты» в рамках корпоративной культуры. В возрасте от 35 до 54 лет подавляющее большинство (76%) настаивают на «вы», 11% отмечают, что форма обращения для них не имеет значения. В группе 55+ «вы» выбирают 67%, при этом неформальный стиль комфортен только для 5%, а для 12% форма обращения роли не играет. Еще 16% считают, что выбор зависит от разницы в возрасте.

Региональный разрез показывает, что чаще всего на «вы» настаивают жители Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Высокая приверженность уважительной форме характерна также для Сибири и Санкт-Петербурга. На Дальнем Востоке рекордно высока доля тех, кто связывает выбор обращения с разницей в возрасте.

Больше всего лояльности к неформальному общению на «ты» проявили Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Приволжский, а также Уральский и Центральный федеральный округа. При этом Приволжский округ показал и наименьшую долю сторонников обращения «вы», а также максимум тех, кому форма общения не принципиальна.

Если смотреть в разрезе профессиональных отраслей, то самыми строгими оказались представители науки и образования, где 83% ожидают исключительно формального общения. В строительстве и недвижимости этот показатель составляет 77%, среди административного персонала — 76%. А вот креативные сферы заметно свободнее: в маркетинге и PR только 56% выбирают «вы», и сразу 22% готовы к «ты». В IT ситуация похожа: 57% за «вы», но 18% открыты к неформальному стилю общения.

В опросе приняли участие более 1,8 тыс. россиян.

