Россияне пожаловались на дефицит свободного времени

Более трети опрошенных россиян заявили, что им не хватает свободного времени. Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru и Битрикс24, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru». Основной причиной нехватки свободного времени россияне называют занятость на работе (60%).

Особенно остро это ощущают респонденты 25–44 лет: каждый восьмой из них располагает всего одним свободным часом в день. Для сравнения, среди опрошенных до 24 лет и старше 55 лет дефицит времени встречается значительно реже — только у 4% и 8% соответственно. Также в этих возрастных группах находится почти в полтора раза больше людей, у которых ежедневно есть четыре и более свободных часов.

В целом у 65% россиян есть от одного до четырех свободных часов в сутки. Менее одного часа находится в распоряжении только у 10% респондентов, и чаще всего это люди в возрасте 45–54 лет (17%).

Проблема нехватки времени значительно зависит от сферы деятельности человека. Она наиболее распространена в гуманитарных и творческих профессиях. В топе — сотрудники сферы науки и образования, HR-менеджеры, маркетологи и пиарщики, а также специалисты из искусства и медиа. Напротив, в сферах розничной торговли, рабочего персонала и безопасности доля таких ответов значительно ниже.

Помимо работы, время у россиян отнимают домашние обязанности (38%) и время в дороге (21%). Не последнюю роль играют и отвлекающие факторы — соцсети (19%) и прокрастинация (15%).

Недостаток времени отражается на качестве жизни: опрошенные не успевают заботиться о себе, заниматься саморазвитием и полноценно высыпаться. Также россияне не находят времени на общение с близкими и на отдых.

Если бы у россиян появился один дополнительный час, 40% предпочли бы потратить его на отдых, 38% — на общение с семьей, 36% и 34% — на спорт, хобби и изучение нового. При увеличении времени до трех часов приоритеты смещаются: половина жителей страны выбрала бы личностное развитие (54% опрошенных), 45% — досуг с близкими, 38% — прогулки и небольшие поездки. При этом лишь 3% респондентов выразили желание проводить больше времени с коллегами, а 17% респондентов направили бы этот ресурс на работу.

Глобально респонденты хотели бы использовать свободное время на заботу о собственном здоровье (38%). Еще 18% мечтают сократить рабочее время без потери дохода. Среди других желаний — запуск собственных проектов, развитие творческих навыков, качественное время с детьми и улучшение психологического состояния.

Нехватка времени побуждает жителей страны искать способы упрощения повседневных задач. 77% опрошенных считают, что автоматизация могла бы существенно помочь в решении этого вопроса. Среди других популярных способов — отказ от лишних дел, планирование и ведение списков, сокращение времени в соцсетях, делегирование задач, а также специальные приложения для тайм-менеджмента.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

