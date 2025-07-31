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Мутко заявил о востребованности у россиян семейной ипотеки

Мутко: госкорпорация Дом.РФ фиксирует высокую востребованность семейной ипотеки
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Государственная корпорация «Дом.РФ» фиксирует высокую востребованность семейной ипотеки у граждан России, сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается по этой программе. Об этом заявил генеральный директор корпорации Виталий Мутко, передает РИА Новости.

По его словам, с помощью этой программы семьи в России приобрели уже более 81,5 млн квадратных метров жилья.

Мутко рассказал, что средневзвешенная ставка по «Семейной ипотеке» составила 5,24% годовых, что ниже установленного предельного уровня — до 6%.

Гендиректор отметил, что в настоящее время эта льготная программа не только помогает россиянам улучшить свои жилищные условия, но и является важным инструментом демографической политики. Более 40% участников программы «семейная ипотека» имеют двоих детей, около 20% — троих, поделился Мутко.

До этого сообщалось, что москвичи вновь стали активно покупать квартиры в ипотеку — доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости увеличилась впервые за год.

Ранее эксперт спрогнозировал скорое снижение ставок по ипотеке и рост спроса на жилье.

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