Названа стоимость самого дешевого в России деревенского дома

Самый дешевый в России дом со статусом «индивидуальное жилищное строительство» продается за 110 тыс. рублей в деревне Молгачкино в Чувашии. Об этом ТАСС заявил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

«Это одноэтажное деревянное жилье площадью 40 кв. м с печным отоплением 1955 года постройки. На участке 40 соток есть баня, скважина для воды», – рассказал эксперт.

На втором месте оказался дом в деревне Ситцева в Челябинской области. Он выставлен на продажу за 150 тыс. руб. Это одноэтажная постройка с тремя спальнями площадью 53,6 кв. м. Дом 1998 года строения, он продается без мебели и требует ремонта. Площадь участка — 14 соток.

Тройку лидеров замыкает одноквартирный дом площадью 42 квадратных метра, который находится в селе Талдан Амурской области. Его оценили в 237 тысяч рублей. Построенный в 1955 году дом частично меблирован и оснащен печным отоплением, а также оборудован погребом. На участке площадью 17 соток есть кирпичный гараж с отоплением и огород с разнообразными плодово-ягодными деревьями и кустарниками.

