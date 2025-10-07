Ипотека под обещание родить: в РФ предложили новое условие для льготного кредита

Президент Национального объединения строителей Антон Глушков рассказал, что организация поддержала идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка. По словам Глушкова, для этого уже придумано несколько конструкций, однако вопрос заключается в наличии ресурсов. В Госдуме инициативу раскритиковали. Зампред комитета по строительству Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в надежности этой схемы и заявил, что рождение ребенка — это не сдача отчета в установленный дедлайн.

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) поддержало идею выдавать льготную ипотеку молодым семьям без детей под обязательства по рождению ребенка на определенный срок. Об этом заявил ТАСС президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

«Нужно предоставить возможность взятия льготной ипотеки не только семьям с тремя и более детьми, но и остальным. Основной краеугольный вопрос — что делать с молодыми семьями, у которых нет детей. Ведь сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка.

Хотелось бы — и у нас были по этому поводу дискуссии, как это сделать, как это формализовать, — чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок», — отметил он.

По словам Глушкова, если в течение этого срока обязательства по рождению со стороны семьи не исполнены, они переходили бы на обычную рыночную ставку, если обязательства состоялись — ставка бы так и оставалась льготной.

Президент НОСТРОЙ указал, что уже придумано несколько конструкций для льготной ипотеки под обязательства рождения детей. Однако вопрос заключается в наличии ресурсов.

«Все надеются, что снижение ключевой ставки Банком России даст Минфину больше свободы с лимитами, что появятся возможности расширения льготных программ или донастройки существующих. Когда макроэкономическая ситуация станет стабильнее, появится возможность еще на 2-3 пункта снизить ключевую ставку. Это должно дать возможность Минфину перераспределить средства и говорить о мотивации более широкого круга семей для улучшения демографии в России», — уточнил Глушков.

В 2023 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести в РФ новую программу льготной ипотеки для молодых семей, у которых еще не родились дети. Инициатива заключалась в том, что супруги до 27 лет получат от государства субсидию на первоначальный взнос по ипотеке, а после рождения первого и второго ребенка — субсидирование процентной ставки до 4% и до 2% годовых соответственно.

В сентябре 2025-го председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков также рассказал, что в Госдуме обсуждают варианты снижения ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей. После этого Минфин начал изучать новую модель семейной ипотеки, которая может заменить программу с единой ставкой 6%. Один из обсуждаемых вариантов предполагал, что семья с одним ребенком сможет получить кредит под 12%, с двумя — под 6%, с тремя — под 4%.

Ненадежный механизм

Впрочем, у инициативы нашлись и противники. Зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев в разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в надежности подобной схемы как для банков, так и для самих семей.

«Рождение ребенка — это не сдача отчета по проекту в установленный дедлайн. Это глубоко личное, часто эмоциональное решение, которое зависит от здоровья, отношений и множества жизненных обстоятельств. [По этой системе] банки при подаче заявки на кредит будут спрашивать не только кредитную историю, но и «репродуктивный потенциал», подтвержденный справкой от врача и расписками от тещи и свекрови», — отметил парламентарий.

Кроме этого, предположил депутат, льготная ипотека может превратиться из поддержки в финансовую ловушку для тех, у кого по каким-либо причинам не получилось завести детей.

«А если ребенок не появится? Здесь здравомыслие сталкивается с суровой реальностью. Причины могут быть самые разные: проблемы со здоровьем, развод, потеря работы или банальное изменение жизненных планов. Будем ли мы считать семью, столкнувшуюся с трагедией бесплодия, «нарушителем договора»?»

— задался вопросом Кошелев.

Он отметил, что в этой схеме «рискуют все»: семья рискует внезапно остаться с неподъемными платежами, государство и банки — получить волну невыполненных обязательств и социальное напряжение.

«Нам нужно повышать доступность ипотеки для всех молодых семей, а также благосостояние людей. Когда у молодых пар есть уверенность в завтрашнем дне и собственных силах, дети появляются и без расписок», — заключил парламентарий.

С ним согласился и зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. По его словам, выдача молодым семьям льгот по НДФЛ важнее для поддержки демографии, чем подобный механизм ипотеки.

«[Нужно дать] людям возможность брать в ипотеку уже существующую вторичку. А еще лучше — развитие индивидуального жилищного строительства в пригородах, средних и малых городах, в районах вокруг областных центров и городов областного значения. Поэтому, конечно, важнее дать молодым семьям льготу по НДФЛ, дать обратный вычет на аренду жилья. Появится в семье ребенок за пять лет — оставить все ежегодные социальные вычеты в силе», — уточнил депутат.