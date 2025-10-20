Россияне рассказали, сколько тратят на попкорн и чипсы к просмотру кино

Почти 50% опрошенных россиян тратят до 300 рублей на попкорн и чипсы к кино

Почти половина опрошенных россиян (48%) тратят на снеки к просмотру кино менее 300 рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Х5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 40% тратят от 300 до 700 рублей на закуски, а 12% — более 700 рублей.

Половина респондентов выбирают попкорн и чипсы для просмотра кино. 36% — здоровые снеки (овощи, фрукты, сухофрукты и прочее). 18% равнодушны к выбору закусок и считают важным сам факт наличия еды во время кинопросмотра. У 18% опрошенных есть список любимых снеков под фильм. А 14% сознательно выбирают каждый раз новые закуски.

Россияне описали идеальный снек для просмотра фильма. Для большинства вкусовые качества оказались на первом месте. Также люди ценят практичность и выбирают закуски, которые не пачкают клавиатуру компьютера или пульт. Другие респонденты отдают предпочтение снекам, которые можно растянуть на весь вечер, или экспериментируют с напитками.

Большинство россиян откажутся от еды или запасутся скромными снеками, если будут смотреть фильм в одиночестве. В зависимости от жанра меню скорректируют 17% россиян, а каждый двадцатый запасется едой в большем объеме, если в планах просмотр фильма ужасов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

