Россиянам пообещали резкое снижение ключевой ставки в 2026 году

ЦБ снизит ключевую ставку с 17% до 16% до конца 2025 года, а к концу 2026-го она может упасть до 11-12%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

«Бюджет на 2026 год, представленный правительством, может стать дополнительным аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ уже охарактеризовал его как дезинфляционный: расходы вырастут лишь на 4%, до 44,1 трлн рублей, а доходы — на 11%, до 40,3 трлн, в основном за счет повышения НДС и ряда других налогов. В реальном выражении расходы останутся примерно на уровне 2025 года, а дефицит снизится с 2,7% до 1,6% ВВП. Такая структура бюджета, по оценке аналитиков, снижает проинфляционные риски и создает пространство для будущего снижения ключевой ставки», — пояснил Скрябин.

По его словам, повышение НДС, несмотря на краткосрочный рост цен в конце 2025-го, на горизонте нескольких кварталов, напротив, ограничит потребительский спрос и будет способствовать замедлению инфляции. Он сослался на оценки Минэка, согласно которым рост экономики в 2026 году замедлится до 1,3% против 2,3% в 2025-м. При сохранении жесткой политики ЦБ достичь даже этого уровня будет непросто, особенно если снизятся цены на нефть, подчеркнул Скрябин. Индексы деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг уже опустились ниже 50 пунктов, что говорит о замедлении экономики и растущем давлении на регулятор с целью поддержки деловой активности, добавил эксперт.

По его мнению, дополнительный аргумент в пользу мягкой политики связан с банковской системой: ЦБ планирует поэтапно повысить требования к капиталу финорганизаций на 175 б. п. в течение ближайших двух лет, что ограничит возможности банков по кредитованию. Сжатие кредитной активности само по себе не гарантирует снижения инфляции, но оно сдерживает рост денежной массы, помогая стабилизировать цены, пояснил Скрябин. В то же время рынок труда остается перегретым — безработица в августе опустилась до 2,1%, а инфляционные ожидания населения остаются повышенными, заключил эксперт.

