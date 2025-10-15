Альфа-Банк представил технологичную экспертизу на E-Retail Week

В будущем банки останутся системными игроками в области эквайринга, кредитования и различных форм финансирования отрасли в Ecom, рассказал руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов в рамках форума по электронной коммерции E-Retail Week 2025.

Всего в форуме приняли участие более 200 спикеров из компаний-лидеров рынка, а Альфа-Банк второй год подряд выступил стратегическим партнером форума.

«Банки имеют большую аудиторию лояльных клиентов и очевидно, что будут становиться каналами рекламы и продвижения, ориентируясь на тренды в переменах потребительских сценариев», — отметил Горинов.

Он добавил, что также банки будут незаменимыми поставщиками аналитических датасетов.

В форуме приняла участие ex-старший директор техногиганта JD․com из Китая Цуй Чжиюй. Она рассказала, какие подходы помогают стать гигантом отрасли Ecom, что из этого может работать в России.

По ее словам, есть 3 ключевых тренда в электронной коммерции.

«Первый тренд — продажи через видео-контент. Второй тренд — рост экспресс-доставки всех видов товаров. Теперь техногиганты конкурируют не только за рынок продуктов, но и за формат самой быстрой доставки потребителю. И третий тренд: модернизация инфраструктуры поставок. Использование умной логистики, автоматизированных складов и других технологий пока ограничено, но их не стоит недооценивать», — рассказала она.