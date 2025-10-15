На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк представил технологичную экспертизу на E-Retail Week

Более 200 спикеров приняли участие в форуме E-Retail Week 2025
true
true
true
close
Пресс-служба Альфа-Банка

В будущем банки останутся системными игроками в области эквайринга, кредитования и различных форм финансирования отрасли в Ecom, рассказал руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа-Банка Александр Горинов в рамках форума по электронной коммерции E-Retail Week 2025.

Всего в форуме приняли участие более 200 спикеров из компаний-лидеров рынка, а Альфа-Банк второй год подряд выступил стратегическим партнером форума.

«Банки имеют большую аудиторию лояльных клиентов и очевидно, что будут становиться каналами рекламы и продвижения, ориентируясь на тренды в переменах потребительских сценариев», — отметил Горинов.

Он добавил, что также банки будут незаменимыми поставщиками аналитических датасетов.

В форуме приняла участие ex-старший директор техногиганта JD․com из Китая Цуй Чжиюй. Она рассказала, какие подходы помогают стать гигантом отрасли Ecom, что из этого может работать в России.

По ее словам, есть 3 ключевых тренда в электронной коммерции.

«Первый тренд — продажи через видео-контент. Второй тренд — рост экспресс-доставки всех видов товаров. Теперь техногиганты конкурируют не только за рынок продуктов, но и за формат самой быстрой доставки потребителю. И третий тренд: модернизация инфраструктуры поставок. Использование умной логистики, автоматизированных складов и других технологий пока ограничено, но их не стоит недооценивать», — рассказала она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами