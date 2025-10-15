На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совете федерации назвали зарплату, которая добавит более 8 пенсионных баллов

Сенатор Косихина: зарплата в 200 тысяч рублей принесет 8,69 пенсионных балла
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Сенатор Наталия Косихина заявила, что заработная плата в 200 тыс. рублей принесет 8,69 пенсионных балла. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, чтобы рассчитать сумму пенсионных баллов за год, необходимо взять сумму уплаченных взносов и разделить ее на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив ее на 10.

«Например, если зарплата гражданина составляет 200 тыс. рублей, то за год он заработает 8,69 балла», — пояснила Косихина.

Она добавила, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата равна 8907,7 рубля. Таким образом, стаж напрямую влияет на будущую пенсию: чем больше стаж и сумма уплаченных страховых взносов, тем больше баллов и выше выплаты.

8 октября портал SuperJob опубликовал результаты опроса, согласно которым россияне в среднем считают достойным уровень пенсионного дохода 49,8 тыс. рублей в месяц.

Размер желаемой пенсии также зависит от возраста. Граждане старше 45 лет считают достойной сумму около 50,8 тыс. рублей, молодые люди до 35 лет — 48,3 тыс., а участники опроса от 35 до 45 лет — 51,5 тыс. Женщины в среднем назвали чуть меньшую сумму, чем мужчины — 49,4 тыс. против 50,3 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме назвали пять главных способов увеличить пенсию.

