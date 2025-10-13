Сбер начал возвращать похищенные мошенниками деньги без суда и полиции

Сбер стал использовать новый механизм возврата денег, похищенных мошенниками — без привлечения правоохранительных органов и судебных разбирательств. Об этом сообщил РБК заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Как уточнил топ-менеджер Сбера, в рамках пилотного механизма возврата средств банк проводит профилактические беседы с дропперами — лицами, на счета которых переводятся украденные мошенниками средства. В финале разговора дропперы пишут заявления об ошибочном зачислении денег, после чего банк возвращает средства пострадавшим.

По словам Кузнецова, банки вместе с сотрудниками полиции сами общаются с дропперами, чтобы ускорить возврат украденных денег. Он уточнил, что 80% дропперов действовали без злого умысла: «Они приводят, например, такие аргументы: банковская карта потеряна или передана в пользование другому человеку. Ставшие «невольными» дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может спокойно возвращать их обратно обманутому человеку», — рассказал Кузнецов.

Он добавил, что банк вынужденно пилотирует этот процесс, поскольку судебный механизм возврата средств «слишком тяжеловесный»: необходимо возбуждать дело, сопровождать каждое юридически и получать решение суда.

В Сбере рассказали, что в текущем году банк вернул россиянам более 2,4 млрд рублей, похищенных со счетов в других банках. Все средства были остановлены на счетах дропперов с помощью антифрод-систем банка.

Отмечается, что по данным ЦБ во втором квартале 2025 года мошенники похитили у банковских клиентов 6,3 млрд рублей, при этом компенсировано было только 5,2% от этой суммы. Зампред ЦБ Ольга Полякова ранее сообщала, что ежемесячно дропперами становятся около 80 тыс. человек, преимущественно молодые люди и несовершеннолетние.

Механизм возврата средств при операциях без согласия клиентов действует с июля 2024 года. Банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы и проверять получателей по базе ЦБ. Если перевод прошел без проверки, банк должен вернуть деньги в течение 30 дней после заявления клиента. Однако судебный путь, как отмечают юристы, остается долгим и затратным.