«Проклятье кухни»: в Госдуме назвали главную «кулинарную» угрозу для россиян

Депутат Милонов призвал изгнать майонез из блюд отечественной кухни
smile23/Shutterstock/FOTODOM

Майонез стал настоящим проклятьем отечественной кухни и серьезной угрозой здоровью россиян, поэтому его необходимо запретить. Об этом RT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По мнению парламентария, большое количество этого вредного соуса во многих блюдах российской кухни может в итоге привести к тому, что целое поколение современных людей начнет страдать ожирением в крайней степени.

«Майонез надо изгнать из кулинарных пристрастий нашего народа, приравняв его к табаку или алкоголю», — заключил парламентарий.

Напомним, до этого врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила, что майонез добавлять в блюда можно лишь по праздникам, так как потребление этого соуса ежедневно грозит необратимой поломкой углеводного обмена и развитием сахарного диабета второго типа. Вреден и домашний соус, но магазинный отличается еще и тем, что имеет очень долгие сроки хранения. Это означает, что в него добавляют при производстве специфические вещества, поэтому встретить на прилавке по-настоящему качественный и полезный продукт сложно, отметила врач.

Ранее Милонов призвал отменить плату на парковках для мотоциклов.

