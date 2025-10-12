«Взгляд»: Финляндия переживает кризис в ресторанной сфере после разрыва с РФ

Финляндия столкнулась с тяжелым кризисом в сфере общественного питания после разрыва экономических отношений с Россией. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По ее данным, в 2024 году количество банкротств ресторанов в Финляндии выросло на 80%, что стало самым высоким показателем за всю историю отрасли.

Особенно сильно кризис ударил по туристическим регионам. Так, в Лапландии прекратил работу популярный ресторан Tapio, а в Хельсинки закрылись известные заведения The Room и Villa Angelica.

По словам финского шеф-повара Анри Алена, жители страны посещают рестораны только по выходным, поэтому отрасль сильно зависела от туристов, в том числе российских. Кризис в ресторанной отрасли совпал с общим ухудшением экономической ситуации в Финляндии. Уровень безработицы в стране достиг максимального значения с 2009 года — 9,9%.

Глава Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми заявил, что именно разрыв экономических связей с Россией стал одной из главных причин стагнации финской экономики.

18 сентября постоянный член Совета безопасности, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией. Наибольшие трудности, по его словам, испытывают жители юго-восточной части страны, поскольку там началось «обезлюживание» из-за отсутствия российских туристов.

