Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией, в том числе это негативно сказалось на экономике страны. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что отказ от сотрудничества с Москвой был решением Хельсинки, а не финского народа. По словам дипломата, больше всего трудностей испытали жители юго-восточной части страны, поскольку там началось «обезлюживание» из-за отсутствия туристов из России.

Иванов считает, что в Финляндии «все рухнуло», не приходится говорить ни о какой экономике. Он выразил уверенность в том, что со временем финские власти поймут, что добрососедские отношения с Россией гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность.

До этого журналист Андрей Ревнивцев заявил, что из всех европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ранее в Госдуме оценили возможность восстановления отношений с Финляндией.