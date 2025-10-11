Россиянам назвали неочевидный товар, на который снизится цена в 2026 году

В 2026 году цены на базовые продукты питания, детские товары и медицинские изделия не вырастут из-за повышения НДС – в цене может прибавить техника, одежда и мебель. Однако, благодаря договору ЕАЭС, пошлины на ввоз этих товаров снизятся с 15 до 5%, заявил «Газете.Ru» эксперт по торговле, товарным рынкам и защите прав потребителей Антон Арифулин.

«На первый взгляд, логика налогов проста: чем выше сборы, тем выше конечная цена. Но в реальности ценообразование устроено сложнее. Например, базовые продукты питания, детские товары и часть медицинских изделий облагаются льготной ставкой НДС — 10%, и эта ставка не изменится. Повышение коснется в первую очередь товаров, где применяется стандартная ставка, — бытовой техники, электроники, одежды, мебели. В то же время есть категории, где цены, напротив, могут опуститься. В рамках Евразийского экономического союза согласовано снижение ввозных пошлин на заказы из-за рубежа дороже €200 — с 15 до 5%. Если продавцы передадут это снижение на покупателей, заказы из иностранных интернет-магазинов действительно могут стать немного доступнее. Кроме того, на уровне ЕАЭС продлено обнуление пошлин на бензин, дизтопливо и авиакеросин до середины 2026 года. Это может немного сдержать рост цен на транспортировку товаров внутри страны, а значит, ограничить давление на потребительские цены», — сказал он.

Цены на айфоны зависят от нескольких факторов, подчеркнул эксперт. Стоимость товаров компании Apple в следующем году может снизиться, если были заказаны из-за границы, заявил Арифулин.

«Цены на гаджеты, включая айфоны, будут зависеть прежде всего от курса валют и схем поставок. Теоретически, снижение пошлины на трансграничные онлайн-заказы (заказы с сайтов, где доставляют из-за рубежа прим. – «Газета.Ru») может сделать некоторые модели дешевле, но только если курс рубля останется устойчивым. А вот внутренние продажи электроники (в розничных магазинах техники и маркетплейсах – прим. – «Газета.Ru»), ввозимой через параллельный импорт, наоборот, могут подрасти из-за повышения НДС. С точки зрения потребителя важно помнить: цена, указанная на ценнике или в онлайн-карточке товара, включает все налоги и сборы. Продавец не вправе менять стоимость уже оплаченного товара под предлогом новых ставок НДС — это прямо запрещено Гражданским кодексом. Если же товар был куплен до вступления изменений в силу, цена по договору остается прежней. При любых нарушениях покупатель вправе обратиться в Роспотребнадзор или в суд с требованием вернуть излишне уплаченную сумму», — сказал он.

Ранее депутат Милонов, критиковавший владельцев Apple, купил новый iPhone 17 Pro.