На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Милонов, критиковавший владельцев Apple, купил новый iPhone 17 Pro

Депутат Милонов объяснил, зачем купил себе новый айфон
true
true
true
close
Соцсети

В соцсетях стали распространять фотографию депутата Госдумы Виталия Милонова с новым iPhone 17 pro. СМИ вспомнили, как он критиковал владельцев техники американской Apple. Сам депутат Госдумы в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что взял смартфон, чтобы протестировать.

«Мой любимый телефон Nokia Lumia 625 перестал работать. Вот взял протестировать аппарат с версией для разработчиков — сфотографировать замечательные интерьеры и фасады Мариинского и Екатерининского дворца», — сказал он.

В 2024 году Милонов заявлял, что iPhone 16 Pro Max за 400 тысяч рублей купят только «бахнутые». Также депутат называл «чилийскими лошарами» тех, кто покупает дорогие телефоны. 3 октября в СМИ появилась фотография Милонова с новым iPhone 17 Pro.

Ранее россияне рассказали, сколько тратят на трендовые товары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами