Депутат Милонов, критиковавший владельцев Apple, купил новый iPhone 17 Pro

В соцсетях стали распространять фотографию депутата Госдумы Виталия Милонова с новым iPhone 17 pro. СМИ вспомнили, как он критиковал владельцев техники американской Apple. Сам депутат Госдумы в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, что взял смартфон, чтобы протестировать.

«Мой любимый телефон Nokia Lumia 625 перестал работать. Вот взял протестировать аппарат с версией для разработчиков — сфотографировать замечательные интерьеры и фасады Мариинского и Екатерининского дворца», — сказал он.

В 2024 году Милонов заявлял, что iPhone 16 Pro Max за 400 тысяч рублей купят только «бахнутые». Также депутат называл «чилийскими лошарами» тех, кто покупает дорогие телефоны. 3 октября в СМИ появилась фотография Милонова с новым iPhone 17 Pro.

