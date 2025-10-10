На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили дать льготы бизнесу за участие в программах долгосрочных сбережений

Глава «Т-Технологий» Близнюк предложил дать бизнесу новые налоговые стимулы
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Компании в России могут получить налоговые льготы за участие в программах долгосрочных сбережений (ПДС). С соответствующим предложением на форуме «Финополис» выступил глава «Т-Технологий» Станислав Близнюк.

Согласно его инициативе, предлагается предоставить компаниям налоговые стимулы за участие в ПДС сотрудников. По словам Близнюка, сейчас предприятия могут финансировать такие программы, однако делают это редко, поскольку взносы осуществляются из чистой прибыли.

Близнюк отметил, что разрешение учитывать такие выплаты в составе расходов при расчете налога на прибыль повысит интерес бизнеса к участию в программах. Он также подчеркнул, что ПДС помогают работодателям удерживать квалифицированные кадры и снижать текучесть персонала, а работникам — формировать накопления для крупных целей, таких как образование, смена профессии, покупка жилья или поддержание уровня жизни после выхода на пенсию.

Сообщается, что накануне инициативу поддержал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, отметив значимую роль работодателей в развитии системы долгосрочных сбережений.

«В некоторых странах закреплено обязательство работодателя участвовать в таких программах. Но мы идем по пути добровольности. Бизнесу нужно иметь соответствующие стимулы и не иметь дискриминации с точки зрения налогового регулирования», — подчеркнул Чебесков.

Он также сообщил, что законопроект, предусматривающий такие меры, уже находится в Государственной Думе.

«Мы надеемся, что данный законопроект будет принят, тогда работодатели получат стимулы направлять софинансирование в программы долгосрочных сбережений для своих сотрудников», — добавил замминистра.

