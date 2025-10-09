На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер отметил рост спроса на привязанные к криптовалютам продукты

Сбер привлек 1,3 млрд рублей спроса на привязанные к криптовалютам инструменты
Depositphotos

Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты — как в формате структурных облигаций, так и формате ЦФА. Банк фиксирует спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешенные в этом году Центральным банком, за девять выпусков таких инструментов Сбер привлек 1.3 млрд рублей спроса от клиентов, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях форума «Финополис».

«Это инструменты с экспозицией как на конкретные криптовалюты как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), так и на корзины различных криптовалют. Всего инвесторы приобрели их на сумму 1.3 млрд руб», — рассказал топ-менеджер Сбера.

Ведяхин добавил, что подобные инструменты в портфеле позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели и уйти от риска физического хранения криптовалюты для инвестора.

