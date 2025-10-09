Альфа-Банк поддержит малый и средний бизнес

Альфа-Банк вернет предпринимателям 20% от комиссии за эквайринг

Альфа-Банк поддержит бизнес и поможет снизить операционные издержки, возвращая предпринимателям 20% от суммы комиссии за эквайринг, сообщает пресс-служба банка.

В банке рассказали, что для участия в акции предпринимателям нужно до 10 ноября подключить услугу торгового или интернет-эквайринга и открыть счет в Альфа-Банке.

Возврат комиссии будет начисляться ежемесячно в течение полугода на специальный бонусный счет.

Также владельцы магазинов, ресторанов и точек оказания услуг смогут бесплатно получить современные POS-терминалы.

Кроме того, интернет-магазины и работающие в соцсетях компании могут получить выгодные решения для приема онлайн-платежей с быстрым подключением.