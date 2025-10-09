В ЦБ прокомментировали рост цен на бензин

Набиуллина: ЦБ не считает рост цен на бензин устойчивым или влияющим на инфляцию

Рост цен на бензин может повлиять на инфляционные ожидания, но Банк России не рассматривает рост цен как устойчивый. Об этом на полях «Финополиса-2025» заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения», — заявила глава регулятора.

Набиулина отметила, что ЦБ исходит из того, что принятые правительством меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке. Глава Банка России подчеркнула, что рост цен на бензин не является источником устойчивой инфляции, потому что это временный фактор.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд.

По их словам, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. Специалисты также сообщили, что стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

Ранее Минэнерго отреагировало на рост цен на топливо на российских АЗС.