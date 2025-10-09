В ЦБ прокомментировали рост цен на бензин

Рост цен на бензин может повлиять на инфляционные ожидания, но Банк России не рассматривает рост цен как устойчивый. Об этом на полях «Финополиса-2025» заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
«Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения», — заявила глава регулятора.
Набиулина отметила, что ЦБ исходит из того, что принятые правительством меры должны привести к стабилизации ситуации на рынке. Глава Банка России подчеркнула, что рост цен на бензин не является источником устойчивой инфляции, потому что это временный фактор.
6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд.
По их словам, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. Специалисты также сообщили, что стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.
Ранее Минэнерго отреагировало на рост цен на топливо на российских АЗС.