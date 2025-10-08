На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«А7» выпустила инструмент для для хранения и переводов денег

«А7» представила цифровой вексель для международных расчетов
true
true
true
close
Пресс-служба «А7»

Компания «А7» выпустила цифровой вексель, в основе которого лежит токен А7А5 (привязанная к рублю цифровая валюта).

В компании отметили, что с помощью векселя можно свободно обменивать валюту по всему миру. Также владельцы могут хранить средства в токенах А7А5 и получать доход 10% или обменивать на популярные криптовалюты USDT, BTC, ETH и другие по биржевому курсу.

Кроме того, вексель можно передавать другому лицу, предоставив новому владельцу полное право распоряжаться им.

В «А7» добавили, что каждый цифровой вексель оснащен современными средствами защиты, среди которых ультрафиолетовые метки, специальные волокна и QR-код для быстрой проверки подлинности.

