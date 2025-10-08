Lacoste откроет еще один магазин в России

ТАСС: Lacoste откроет новый магазин в Подмосковье до конца 2025 года

Французский бренд Lacoste намерен открыть новый магазин в одном из торговых центров столичного региона до конца 2025 года. Об этом сообщила ТАСС вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева.

По ее словам, Lacoste, как и ряд других международных брендов, сохранил присутствие на российском рынке благодаря сотрудничеству с компаниями-партнерами. Уточняется, что собственных розничных точек у бренда никогда не было — сеть развивают франчайзи.

Кермедчиева отметила, что новым оператором магазина станет компания Eren Holding, которая управляет рядом других брендов, включая Les Benjamins и SuperStep. Та же компания открывала магазин Lacoste в петербургском ТЦ «Галерея».

В Союзе торговых центров напомнили, что бренд в России развивается под управлением турецкого партнера, а турецкие компании продолжают активную деятельность на российском рынке.

Компания Lacoste была основана в 1933 году французским теннисистом и предпринимателем Жаном Рене Лакостом.

Ранее Coco Chanel зарегистрировала в России свой товарный знак.