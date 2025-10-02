В Казахстане рассказали о планах по добыче нефти

Казахстан планирует добыть в 2026 году порядка 90 млн тонн нефти

Казахстан планирует добыть в 2026 году порядка 90 млн тонн нефти. Об этом заявил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, передпет ТАСС.

«Я думаю, что порядка 90 млн тонн объемы мы предусмотрим», — сказал он.

Также стало известно, что казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» планирует поставить в Германию 1,7 млн тонн нефти в 2025 году.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что согласно прогнозам, в 2025 году темпы роста мировой экономики превысят ранее запланированные показатели, что послужило основанием для принятия странами ОПЕК+ решения об увеличении объемов добычи нефти в октябре текущего года.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов рассказал, что за последние 10 лет российской нефтегазовой отрасли удалось освоить 160 типов различного оборудования.

Ранее в Индии рассказали, сколько страна сэкономила на покупке нефти РФ.